Covid izbrisani

Težave in zapleti pri pridobivanju potrdila o prebolelosti covid-19

Lani smo lahko počitnikovali na Hrvaškem brez papirjev, letos pa …

© Agnese Gobbi

Potrdilo, da ste preboleli covid-19, prinaša nekaj ugodnosti – med drugim se lahko, če se to od vas zahteva, izognete tedenskim testiranjem, in vsaj dokler se vlada ne premisli, prehajate državne meje brez predložitve negativnega PCR-testa. A podobno kot pri nacionalni strategiji cepljenja tudi tukaj prihaja do zapletov. Pojavljajo se namreč tisti, ki tega, da so bolezen že preboleli, ne morejo dokazati.