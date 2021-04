»Nesrečen bil je tisti dan, ko stopil sem v vojaški stan«

Bo Slovenija ob »izrednem poslabšanju vojaškega okolja« znova uvedla obvezno služenje vojaškega roka?

Vojska je med osnovnimi političnimi prioritetami te vlade. Nakupi orožja, povečevanje proračunskih izdatkov za vojsko, števila vojakov in rezervistov, trkanje na domoljubje in vojaško izročilo, vse to je za koalicijo pomembno. Logično, vlado vodi obramboslovec in heroj osamosvojitvene vojne, ki mu je bilo že od nekdaj blizu orožje.