Protesti kmalu spet dovoljeni?

Ustavno sodišče začasno zadržalo vladno prepoved javnega zbiranja

© Borut Krajnc

Ustavno sodišče je začasno zadržalo vladni odlok, ki določa, da so do nadaljnjega »prepovedane vse prireditve, shodi, slavja, praznovanja in poroke«. Njihova odločitev je bila pred kratkim objavljena v Uradnem listu in verjetno bo spet kmalu dovoljeno javno izražanje protivladnih stališč pred parlamentom, kar že dolgo velja za enega hujših in najbolj striktno kaznovanih »epidemioloških« prekrškov.

Ustavno sodišče vlado poziva, da omejitve javnih zbiranj uredi drugače in sicer tako, da pravica do zbiranja in izražanja političnih stališč ne bosta, kot to velja sedaj, popolnoma prepovedani. Vladi so dali 7 dni časa, da omejitve združevanj uredi tako, da bodo skladne z ustavo.

Odločitev so ustavni sodniki sprejeli s 5 glasovi proti 4. Zanjo so glasovali Rok Čeferin, Špelca Mežnar, Katja Šugman Stubbs, Matej Accetto in Marijan Pavčnik. Ločena mnenja o odločitvi za začasno zadržanje bodo objavljena naknadno.

Vse bolj očitno je, da je ob pomanjkanju večine glasov za kako dokončno odločitev v prid človekovih pravic na ustavnem sodišču, trenutno institut začasnega zadržanja najbolj grobih vladnih posegov v človekove pravice še edino o čemer se ustavni sodniki od časa do časa vendarle uspejo večinoma strinjati.

Prvotne informacije, da bo dovoljeno že danes ali jutri protestirati oziroma na ulicah izraziti svoje mnenje, so bile napačne. Vsaj naslednjih sedem dni je to še vedno prepovedano, vse oči pa so uprte v vlado.