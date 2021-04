»Necepljeni se bodo morali soočiti s tem, da so se odrekli možnosti, da potujejo«

IZJAVA DNEVA

"Eden od imperativov Evropske unije (EU) je bil, da je cepljenje lahko olajšava, ne more pa biti izključevalna podlaga. Tisti, ki imajo to potrdilo, bodo lažje potovali. Drugi bodo pa morali dokazovati svoje zdravstveno stanje s testom ali pa se bodo morali soočiti s tem, da so se, ker se niso cepili, odrekli tudi možnosti, da potujejo."

(Andrej Šter, vodja konzularnega sektorja ministrstva za zunanje zadeve, je v oddaji Na Tretjem na TV Slovenija poudaril. da necepljenost ne sme biti izključevalni dejavnik, so pa po njegovem lahko pogoji, ki jih države predpišejo, taki, da bo oseba namesto cepljenosti morala izkazovati zelo zoprne in plačljive teste)