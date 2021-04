»Moral bi odstopiti vsaj eden, najboljše pa kar oba«

Predsednik LMŠ Marjan Šarec opozarja, da se imata Janša in Pahor za mojstra slovenske zunanje politike, a iz njunih potez to ni razvidno

Marjan Šarec, predsednik LMŠ in nekdanji premier, je v javnem pismu, ki ga je njegova stranka objavila na spletni strani, zapisal, da je kot strela z jasnega je udarila vest, da se naša dva »non predsednika« ukvarjata z »non paperjem«, ki govori o »dokončnem mirnem razhodu« narodov, ki tvorijo Bosno in Hercegovino. "Še malo in bosta oba »non grata« kjerkoli v Evropi, če eden od njiju že ni. Saj to ni prva zgrešena poteza. Oba se imata za mojstra slovenske zunanje politike, ampak iz potez in njihovih posledic pa to ni preveč razvidno," je poudaril.

Dodal je, da se tako zgodi, če imaš vse, ki nis(m)o v slovenski politiki že 30 let, za manj sposobne, brez zgodovinskega spomina, z nepravo izobrazbo za to delo. "Morda pa kdo od nas le ve, da so meje na Balkanu zelo občutljiva tema, saj so povzročile vse vojne doslej. Natančneje rečeno, želja po njihovem spreminjanju jih je. Lepa popotnica za predsedovanje Svetu EU, ni kaj. Vsi bodo komaj čakali na naslednjo državo," je zapisal Šarec.

Po vsem tem, kar spremljamo zadnje leto, bi moral po njegovem odstopiti vsaj eden, najboljše pa kar oba. "Ampak, verjamem, da ne bosta, saj oba izhajata iz nekdanje ZKS (Zveze komunistov Slovenije), kjer pa odstop ni bil v učbeniku. Bil je zgolj »non stop«," je dodal.

Marjan Šarec,

predsednik LMŠ

Po Šarčevem mnenju so edina ustrezna rešitev volitve, kjer bi morali taki politiki rekli »non« in bomo Slovenijo utirili spet na pravo pot. "Ljudem se ne bo treba več boriti za osnovne pridobljene pravice, ne bodo ustrahovani, vrnili bomo zaupanje in ne bomo vsak dan gledali, kako se prvorazredni požvižgajo na tisto, kar sami sprejemajo. Nekateri javni pisci in komentatorji obupujejo in govorijo, kako ni nobenega upanja. Pa kaj še, seveda je. Le ljudje se morajo začeti zavedati, da je volilna pravica temelj demokracije, ki ga velja izkoristiti. Saj ni vseeno, kdo vlada. Eni smo vseeno manj slabi, če nas že nočete imeti preveč za dobre," je v javnem pismu sklenil Šarec.