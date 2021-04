»Obdobje pandemije je prineslo mnoge posege v človekove pravice«

IZJAVA DNEVA

"Sedanje generacije smo prvič soočene z razmerami, ki se jim nekako ne znamo, tudi nočemo prilagoditi, pa čeprav, če pogledamo trajanje človeškega življenja, eno leto ni dolgo obdobje. Kljub temu me skrbi, ker v zadnjem obdobju prihaja do močnih napetosti in razdvajanj, o katerih poročate mediji, o njih beremo na družbenih omrežjih, nas pa o mnogih od njih obveščajo tudi naši pobudniki."

"Pri vseh epidemičnih ukrepih, s katerimi se srečujemo, naletimo na deljena mnenja o njihovi nujnosti. To razdvajanje, ta strah, ki je sicer povsem razumljiv, vpliva na zavedanje o človekovih pravicah. Obdobje pandemije je zagotovo prineslo mnoge posege vanje. Zaupam in verjamem, da zgolj za določen čas. Nad tem bdimo in v interesu vseh mora biti, da se bo spoštovanje človekovih pravic vrnilo na raven spoštovanja pred epidemijo oziroma še višje."

(Varuh človekovih pravic Peter Svetina o tem, kaj ga najbolj skrbi na področju varovanja človekovih pravic; v intervjuju za časnik Večer)