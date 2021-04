»Z revizijo nabave zaščitnih mask so padle vse maske«

IZJAVA DNEVA

"Predsednik Pahor je julija 2019 računskemu sodišču ob 25. obletnici obstoja podelil visoko državno odlikovanje red za zasluge. V nagovoru je predsednik poudaril, da gre za institucijo, ki ima stabilnost, kredibilnost, ugled, rezultate. Z menjavo vlade so začeli prihajati signali, da se stvari spreminjajo. Prvi signal je bil, da sprememb zakona, ki bi še okrepile neodvisnost računskega sodišča, ne bo. Pojavili so se prvi pritiski. Z revizijo nabave zaščitne opreme pa so padle vse maske. Vrstijo se številni pritiski na neodvisnost računskega sodišča."

(Tomaž Vesel, predsednik računskega sodišča, o majanju stabilnosti računskega sodišča in o tem, da bi ga slabo leto dni pred koncem mandata vladajoča koalicija rada odstavila; v intervjuju za Sobotno prilogo Dela)