»Totalitarizem še vedno verjame, da ni bolj nevarne stvari, kot je kultura«

IZJAVA DNEVA

"Vsekakor je jasno, da gre v prvi vrsti za medije. S tem, ko so mediji prešli pod ministrstvo za kulturo, je to ministrstvo politiki šele postalo pomembno, prej strank ta položaj ni zanimal. A nasilje nad kulturo je vendarle tudi posledica tega, da je prekarna kultura postala tako močna, da se je treba z njo ukvarjati, in dovolj močna, da se z njo ne da več manipulirati prek spora z javnimi zavodi; ti so namreč v precejšnji meri odvisni od svobodnjakov, tako da antagonizma med njimi ni več toliko. Ta tip kulture, ki je izrazito usmerjen v vzdrževanje demokratične atmosfere v Sloveniji, od katere je tudi odvisen, je zato postal ključen."

"Poleg tega, da kaže na moč te skupnosti, kaže tudi na to, da se poraja politični totalitarizem, saj so vsi totalitarci kulturi pripisovali izreden pomen; tako fašizem in nacizem kot komunizem so bili strašno občutljivi za kulturna vprašanja. Režim vladanja, ki je odvisen od širjenja lažnih vesti in zastrupljenih sporočil, je živčno občutljiv za umetniško subverzivnost. Tudi če umetniki sami ne verjamejo več, totalitarizem še vedno verjame, da ni bolj nevarne, subverzivne stvari, kot je kultura."

(Dr. Lev Kreft, filozof in sociolog o "kulturnem preporodu," ki ga izvaja minister za kulturo Vasko Simoniti ... in o tem, da so tarča njegovega delovanja mediji; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)