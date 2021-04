»Če poveš svoje mnenje, ki ni enako mnenju vrhovnega vodje, potem si sovražnik številka ena«

IZJAVA DNEVA

"Če poveš svoje mnenje, ki ni enako mnenju vrhovnega vodje te manjšine ali kogarkoli od njih, potem si sovražnik številka ena, naenkrat te začnejo napadati. Pri nas so začeli napadati tudi mojega brata, celo mojega očeta, ki je star 83 let, ampak mi se pravzaprav iskreno temu smejimo, ker vidimo, da ljudje temu ne verjamejo."

"To, da je nekdo kaznovan zato, ker ima na dežniku napisano, da se ne strinja z vlado, ali pa, da je nekdo kaznovan, ker nekaj napiše na tla, je zame sramotno in je evidentni dokaz pretirane represije, ki ne more pripeljati do ničesar dobrega."

(Aleksander Čeferin, predsednik Uefe, o tem, da je epidemija na površje marsikje naplavila le najslabše – represijo, besedno nasilje, poniževanje; v intervjuju za rubriko 24UR Fokus na POP TV)