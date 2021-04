Pred koncem spektakla rektorskih volitev na Univerzi v Ljubljani

Univerza v Ljubljani

© uni-lj.si

Politična burleska, za katero je pogoje postavil predvsem eden izmed kandidatov za rektorja – nekdanji šolski minister in predsednik Socialnih demokratov Igor Lukšič –, se počasi približuje koncu. Po prvem krogu volitev, ki je odločil, da se bosta v drugem pomerila trenutni rektor ljubljanske univerze Igor Papič in njegov protikandidat Gregor Majdič, v sredo sledi še drugi. Ta bo tudi dokončno odločil, kdo bo z oktobrom izvoljen za vodjo osrednje akademske institucije v državi.

Prvi krog se je za enega izmed kandidatov končal precej klavrno – Igor Lukšič je namreč dosegel le 8,8 odstotkov skupnega seštevka glasov. Bolj napeto je bilo tako dogajanje na vrhu lestvice. Anton Ramšak, ki je kandidiral na predlog Fakultete za matematiko in fiziko, je dosegel 26 odstotkov glasov. Dovolj glasov za uvrstitev v drugi krog sta dosegla Gregor Majdič, ki kandidira na predlog Veterinarske fakultete – dosegel je 29,7 odstotkov glasov –, in trenutni rektor Igor Papič s 35,5 odstotkov glasov.

»Roma locuta, causa finita.« (Rim se je izrekel, zadeva je končana.) S temi besedami je Lukšič naznanil svojo izgubo in dodal, da je predvolilna tekma »prebudila univerzo in javnost opozorila na njen obstoj«. Anton Ramšak je ob porazu svojo podporo izrekel Majdiču, ker si na univerzi želi »resničnih sprememb za napredek naše celotne skupnosti«.

Ramšak je sicer podporo Majdiču izrekel kmalu zatem, ko je predsednik Visokošolskega sindikata Slovenije Marko Marinčič tega obvestil, da namerava Ramšak postati Majdičev prorektorski kandidat. Ob tem so se začela tudi ugibanja, da bi Majdič v svojo ekipo prorektorjev sprejel še Tatjano Marvin, sicer kandidatko za prorektorico v Ramšakovi ekipi. Majdič se o sestavi svoje ekipe do danes namreč še ni izrekel.

Ob tem Majdič odgovarja, da bo »svojo prorektorsko ekipo sestavil po volitvah«, če pridobi zaupanje volivcev. »V zadnjem hipu ne bom spreminjal svoje odločitve o tem ter zaradi pritiskov pred volitvami oblikoval prorektorske ekipe.« Na namigovanja, da bi se v njegovi ekipi znašla tudi Tatjana Marvin, odgovarja, da se še nikoli v življenju ni srečal z njo ali z njo govoril.

Za oblikovanje prorektorske ekipe si namerava vzeti pet mesecev časa, ki sledijo po volitvah, in govoriti z vsemi predlaganimi kandidati. »Zagotavljam pa, da bo moja ekipa spolno uravnotežena in da bodo v njej strokovnjaki iz različnih strok, vsekakor tudi z družboslovja in humanistike,« odgovarja Majdič. »Poleg tega vam zagotavljam, da bom pri izbiri svoje ekipe izbiral tudi po etičnih kriterijih.« Tako se zavezuje, da v njegovi ekipi ne bo nikogar, »za kogar bi se lahko izkazalo, da bi deloval ali razmišljal neetično, kar vključuje spolno diskriminacijo, neetičnost pri raziskovalnem in pedagoškem delu ali karkoli podobnega«.

V ciljni ravnini rektorskih volitev danes sledi še zadnje soočenje, ki ga bo gostila Akademija za gledališče, radio, film in televizijo (AGRFT), o novem mandatu rektorja pa se bo ljubljanska univerza dokončno izrekla v sredo. Pravico do oddaje glasu na volitvah imajo poleg visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in raziskovalcev, zaposlenih vsaj za polovični delovni čas, tudi vsi študenti ter strokovno-administrativni in tehnični delavci, zaposleni vsaj za polovični čas. Vsak glas ni enako obtežen – glasovi prve skupine tako pomenijo 60 odstotkov končnega rezultata, drugi dve skupini pa prispevata še vsaka po 20 odstotkov.

Soočenje obeh kandidatov za rektorja ljubljanske univerze si bo mogoče ogledati danes ob 16.00 uri na Akademski televiziji.