»Kacin je napadel pooblaščenko, čeprav je izvirni greh na njegovi strani«

IZJAVA DNEVA

"Najprej bi rekla, da je za počasnost cepljenja absolutno odgovorna vlada. Način odziva pooblaščenke je bil primeren, saj so tako njo osebno kot institucijo, ki jo vodi, napadli na izjemno grob in perverzen način. V takšnih primerih se institucije morajo postaviti zase in povedati nazaj, tudi ostro. Običajen pa tak način odzivanja ni, saj tovrstni napadi niso običajni. Da je Kacin napadel pooblaščenko, čeprav je izvirni greh na njegovi, ne na njeni strani, kaže predvsem na njegov cinizem in ja, tudi na neznanje."

"Nobena oblast kritike ne prenaša prav dobro. Vprašanje pa je, kako se nanjo odzove. Oblast vedno zna poiskati načine, da nekoga odstrani s položaja. Upam, da v tem primeru ne bodo spet posegli po kakšni nezakoniti praksi, v smislu, da naj na koncu odloči sodišče. Tako se v razvitih sodobnih demokracijah ne ravna. Seveda pa obstaja težnja, da bi nadzorne organe utišali."

(Odvetnica in nekdanja informacijska pooblaščenka Nataša Pirc Musar o zapletanju vladnega koordinatorja za cepljenje Jelka Kacina in o tem, da oblast slabo prenaša kritiko; via Delo)