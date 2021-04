Logar: »Jaz lahko še stokrat zanikam«

IZJAVA DNEVA

"Jaz lahko še stokrat zanikam, a če vsakič znova sprašujete in če ima moje stališče kakšen drugačen odmev, s tem dodatno prispevate k oživljanju te razprave, ki ne koristi ne BiH in še manj Sloveniji. V tem pogledu mora vsak sam pri sebi oceniti, kaj mu je bolj v interesu, ali voditi politično propagando ali delati vse, kar je v njegovi moči, da Slovenija dobro opravi predsedovanje in doseže napredek na področju Zahodnega Balkana."

(Anže Logar, minister za zunanje zadeve RS, je včeraj na vprašanji, ali je Slovenija kakor koli sodelovala pri nastajanju non-paper dokumenta o mejah na Zahodnem Balkanu, odgovoril, da je predsednik vlade Janez Janša zanikal obstoj tega dokumenta, zato težko od njega pričakujemo še kakršno koli dodatno sporočilo)