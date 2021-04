Fafangel odstopil: »Jaz se boga ne želim igrati«

Dr. Mario Fafangel izstopil tudi iz Poklukarjeve strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije

Dr. Mario Fafangel

© Uroš Abram

Epidemolog dr. Mario Fafangel je z današnjim dnem nepreklicno odstopil kot član vladne strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije. »Dovolite mi, da pojasnim svojo odločitev, ki je profesionalne narave, izhaja pa iz tega, da sta vloga in teža epidemiologov pri usmerjanju ukrepov v času pandemije covid-19 še naprej nezaznavna. Na vseh nivojih,« Je zapisal v svoji odstopni izjavi, ki jo je danes poslal ministru za zdravje dr. Janezu Poklukarju. »Ko sem prejel vaše povabilo za ponovno sodelovanje v Strokovni skupini, sem resnično verjel, da bo v drugem krogu drugače. Drugače je res, slabše je. V svetovalni skupini glas epidemiološkega kolegija, ki ga zastopam, še naprej ostaja v manjšini in predstavlja le en glas. Odločitve, ki se sprejemajo v okviru svetovalne skupine, pa epidemiološko službo Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) vse pogosteje vodijo v kot, v katerem smo prisiljeni sprejemati drastične ukrepe. Sprejete odločitve, ki so pogosto v nasprotju z mnenjem epidemiološke službe in tudi z ustaljenimi protokoli in načinom epidemiologov, nas spravljajo v stisko in zato pri tem ne morem in ne želim več sodelovati. Neprestano opozarjanje na nesmiselne odločitve, ki rušijo utečene postopke delovanja epidemiološke službe, in pisanje ločenih mnenj za zapisnik strokovne skupine je nesmiselno in neproduktivno.«

»Epidemiologi in tudi drugi strokovnjaki s področja javnega zdravja zagovarjamo različne kombinacije smiselnih ukrepov, ki gradijo predvsem na transparentnem upravljanju in na zaupanju ljudi. Številne odločitve, ki jih sprejema strokovna skupina, pa se od teh pristopov oddaljujejo oziroma so diametralno nasprotne.«



Dr. Mario Fafangel,

epidemiolog

Fafangel v svojem pismu natančno pojasni svojo odločitev: »Naj poudarim, da smo v epidemiološki službi in še posebej jaz osebno s težkim srcem 16. marca 2021 podprli uvedbo t. i. lockdowna. Pri čemer smo ga predlagali na jasen način in ga osnovali na podlagi vseh dostopnih epidemioloških kazalnikov o poteku epidemije ter našega znanja in izkušenj s področja spremljanja in obvladovanja nalezljivih bolezni. Predlagali smo časovno jasno opredeljen ukrep, tako rekoč brez izjem, razen ene same, in to je bila možnost druženja v namen socialne podpore za posameznike v stiski med prazniki. Pa tudi to izjemo smo močno odsvetovali. To smo naredili le za to, ker se zavedamo, da čas ni nadomestljiv in žal obstajajo okoliščine, kjer ga enostavno ni več. V dani situaciji smo zato izbrali raje kratkotrajno učinkovito zamejevanje širjenja virusa kot neskončno trajanje ukrepov, ki jih družba ne (z)more več sprejemati. Hkrati se zavedamo, da le z obvladovanjem virusa lahko posamezniki, družba in gospodarstvo zares preživijo. To je bil za nas znova le izhod v sili.« A kaj se je zgodilo dejansko? Fafangel je neizprosen: »Dejansko pa smo bili deležni lockdowna v nerazumljivi izvedbi, s številnimi izjemami, zaprtimi šolami (ki bi se morale zadnje zapreti in prve odpreti), z delno odprtim gospodarstvom (brez smiselnosti zakaj nekatere dejavnosti odprte in druge zaprte), z nerazumljivimi ukrepi obvezne uporabe mask na prostem, nerazumljivimi ukrepi na mejah in drugimi izjemami. S tem se je izgubila možnost kratkoročnega ukrepanja, hkrati pa bi lahko drastično izboljšali trenutno epidemiološko situacijo in ustrezno prilagodili ukrepe. Izgubilo se je tudi zaupanje ljudi.«

Epidemiologi z NIJZ so zagovarjali pristop, ki temelji na cepljenju kot izhodni strategiji, ponudili so kontakt z logistiki mednarodnih nevladnih organizacij, izkušeni z množičnim cepljenjem, glasovali za prekinitev nekaterih ukrepov (npr. policijske ure, omejitev gibanja na občine, regijskega semaforja in nadomestitev z nacionalnim pristopom), ki niso prvenstveno namenjeni vzdrževanju epidemiološkega stanja, saj posegajo pregloboko v človekove pravice (kar je nedavno potrdilo tudi Ustavno sodišče Republike Slovenije) in takšni pristopi po našem mnenju niso primerni, niso primerni za Slovenijo, za Evropo in za svet, pojasnjuje Fafangel.

Fafangel pismo konča z zelo jasnim in neizprosnim stališčem do vladnega ravnanja: »Epidemiologi in tudi drugi strokovnjaki s področja javnega zdravja zagovarjamo različne kombinacije smiselnih ukrepov, ki gradijo predvsem na transparentnem upravljanju in na zaupanju ljudi. Številne odločitve, ki jih sprejema strokovna skupina, pa se od teh pristopov oddaljujejo oziroma so diametralno nasprotne. Kot epidemiologu se mi zdi naravnost grozljivo, da bom odločal o tem, ali in koliko posameznikov lahko svobodno izrazijo svoje mnenje o čemerkoli na javnem (zunanjem) prostoru. Kot epidemiologu mi je namreč pomembno le to, da pri tej pravici upoštevajo strokovna priporočila o medsebojni razdalji in zaščitni maski, v kolikor razdalje med posamezniki ni. Jaz se boga ne želim igrati.«