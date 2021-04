Mariborski dijak: »Svojih dejanj ne obžalujem in sem na njih ponosen«

Objavljamo zapis dijaka Matica, ki je v Mariboru protestiral za odprtje šol ter bil za to s strani policije kaznovan. Mariborska okrajna sodnica je danes prekrškovni postopek zoper dijaka ustavila.

Dijak Matic s transparentom na mariborskem protestu

© Marko Pigac

Februarja 2021 smo vstopili v 4. mesec šole na daljavo, po tem, ko smo že prejšnje šolsko leto preživeli zadnje 4 mesece v naših sobah. Učenci, dijaki in študenti smo se v tem času dokazali za odgovorne, saj smo skrbno upoštevali ukrepe. Ugotavljali pa smo, da smo s šolanjem na daljavo v tem času prav mi prevzeli največje breme izmed vseh starostnih skupin in da so ukrepi po tako dolgem času postali nesorazmerni. Prav tako smo pričeli opažati, da mladi postajamo mrki, žalostni in brez volje. Razmere so postale nevzdržne.

Svojo stisko smo poskušali predstaviti ministrici, ki smo jo prosili za srečanje, na katerem bi se pogovorili tudi o možnostih vrnitve v šolo, a so nas na ciničen in ignorantski način zavrnili. Takrat sem se počutil brez moči. Izrabil sem vse možnosti, ki so mi bile na voljo, zato sem se odločil ukrepati kot ukrepa obupan in jezen človek – ne otrok, ali najstnik – človek. Ko so človekove pravice zatirane, ko se počuti, da se mu dela krivica, ne more dolgo sedeti doma in stisko prenašati, mora biti slišan in mora imeti možnost, da si svoje življenje obrne v smer, v kateri spet postane človek. Mirni protesti so z razlogom ustavna pravica vsakega državljana demokratične države.

Na protestu sem nosil masko in držal predpisano razdaljo. S tem sem zaščitil sebe in druge. Nikogar nisem ogrožal. Sem pa izražal svoje mnenje, nosil plakat in govoril v megafon, zaradi česar sem tudi eden izmed devetih, ki smo bili popisani.

Na protestu nas je bilo nekaj manj kot 100, popisani pa smo bili le tisti, ki smo nosili transparente ali javno govorili – je to kaznovanje shoda ali sporočila? Policaj, ki me je popisoval, mi je zagotovil, da me kazen ne bo doletela. Tudi prekršek mi ni bil izrečen in predstavljen na mestu, kot so mi napisali v pismu, v katerem so mi sporočili, da so obravnavo predali sodišču. Protestiral sem, ker sem želel v šolo, ne ker zanikam virus ali karkoli drugega. Želim si v šolo!

Svojih dejanj ne obžalujem in sem na njih ponosen. Po mojem prepričanju je postopek obravnave na sodišču in na Centru za socialno delo neupravičen.

Policisti popisujejo "sumljive in nevarne dijake", ki zgolj mirno protestirajo na varni razdalji in z zaščitnimi maskami

© Sašo Bizjak, Večer

