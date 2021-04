»Janševega nastopa Madžari verjetno ne bi doumeli kot junaškega«

IZJAVA DNEVA

"Arhetip junaka obstaja povsod. Zelo fascinantno pa je opazovati, kako ga vsaka mentaliteta nezavedno prilagodi svojim željam in standardom. O madžarski mentaliteti ne vem nič, a sam Orbán pravi, da mora v EU plesati pavji ples, torej se junaško šopiriti, če je treba, pa perje stisne in odnese domov denar (Lendvai, 2019)."

"Pri nas imamo vodjo države, ki povsem kopira Orbána. Nato gre v EU in pričakujemo, da bo plesal ples mogočnega pava - a pobegne sredi sestanka, ker mu niso pustili tega in onega in kakšna krivica se je zgodila itd. Njegovega nastopa Madžari verjetno ne bi doumeli kot junaškega, pri nas pa ga, zato je bil briljanten za domače volivce, saj je potrdil mučenikovo usodo, ki ga kruto in neprestano spremlja."

(Kolumnist Miha Mazzini o predsedniku vlade Janezu Janši, ki povsem kopira Orbana; via siol.net)