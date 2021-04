Galetu ponujajo več kot 54.000 evrov, a se ne bo poravnal

Žvižgač Ivan Gale sporoča, da se ne bo prodal in da bo vse javno objavil. Ob tem je napovedal, da bo zoper Zavod za blagovne rezerve vložil dodatno odškodninsko tožbo, še ta teden pa tudi vsaj eno ovadbo.

Ivan Gale, žvižgač

© Borut Krajnc

"Včeraj sem od Zavoda prejel v potrditev besedilo sodne poravnave, ki naj bi jo podpisali pred sodiščem ta petek dopoldne. Naključje je hotelo, da je narok ravno na obletnico prve Tarče in na dan mojega zaslišanja na NPU," je na Facebooku zapisal žvižgač Ivan Gale ter poudaril, da se z Zavodom za blagovne rezerve RS ne bo poravnal. Kot je razvidno iz dokumenta, ki ga je priložil v objavi, mu ponujajo več kot 54.000 evrov.

"Zavod mi ponuja 54.145,98 evrov. Z zneskom sem se strinjal in je bila vsebina poravnave načeloma dogovorjena konec prejšnjega tedna. Če bo sodni postopek tekel redno naprej, bodo stroški za Zavod skoraj gotovo višji od navedenega zneska. Prejšnji teden sem tudi pristal na to, da v poravnavo ne bi zapisali, da je bila odpoved pogodbe pogodbe o zaposlitvi nezakonita. To je bil pogoj Zavoda, pod katerim je bil sploh pripravljen pripravljen podpisati poravnavo. Jaz bi s tem tudi izgubil pravico do prijave na Zavod za zaposlovanje pravico do nadomestila za brezposelnost," je dodal Gale.

Pojasnil je, da so se včeraj v predlogu poravnave pojavile še dodatne zahteve, ki zanj absolutno niso sprejemljive. Tomi Rumpf, vršilec dolžnosti direktorja zavoda, po žvižgačevih besedah namreč želi, da se Gale odpove vsem morebitnim zahtevkom, povezanih s samim prenehanjem delovnega razmerja, da se odpove vsem morebitnim zahtevkom, povezanih s samim prenehanjem delovnega razmerja, da javno ne bi govoril o poravnavi, razen tega, da je bila sklenjena z medsebojnim popuščanjem in da bi med seboj v bodoče komunicirali korektno in spoštljivo, tako da bi se varoval ugled in dobro ime obeh strank.

Ob tem je Gale napovedal, da bo zoper zavod oziroma Rumpfa vložil dodatno odškodninsko tožbo zaradi grobe zlorabe instituta izredne odpovedi. Še ta teden pa tudi vsaj eno ovadbo.

"Karkoli bo prišlo na koncu prišlo izpod rok sodišča, bom javno objavil in komentiral, tega mi nihče ne bo preprečil. Kar se pa tiče nekega korektnega in spoštljivega odnosa, pa si pridržujem pravico, da bom tudi v bodoče vsem povedal, da je Rumpf moralni iztirjenec," je zapisal Gale.

Poravnave tako ne bo, je izspostavil Gale ter dodal, da je to sporočil tudi zavodu.

"Gremo naprej z rednim postopkom, ker se res ne mislim nikomur prodajati! Bo treba zdržat še nekaj mesecev. Imam vključen varčevalni program," je sklenil v zapisu, ki ga je objavil na Facebooku.