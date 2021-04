»Poskus utišanja kritikov pod krinko skrbi za zdravje je nesprejemljiv«

IZJAVA DNEVA

"Primer dijaka Matica bi bil lahko precedenčni primer za vse ostale dijake, pa ne le zanje, tudi za tiste, ki so kot polnoletni za prekršek dobili globe. Mnogi so vložili zahteve za sodno varstvo zoper izrečene jim kazni, tako da bo sodnih odločitev še več. Mogoče je tudi, da bo kdo od sodnikov našel drugačno argumentacijo, a vsaj v včerajšnjem primeru gre za zmago razuma. Vlada in njim naklonjeni bodo verjetno spet izustili kakšno o krivosodju, pa o naših in vaših sodnikih, a razumeti bodo morali, da je represija, ko jo nad drugače mislečimi državljani izvaja večji del vlade - zakon o aboliciji dijakov, ki ga je vložil takrat še SMC-jev poslanec Branislav Rajić, so namreč podprli vsi trije ministri iz omenjene stranke - preko policije, vsega obsojanja vredna. Nerazumne, absolutistične poteze aktualne vlade, ki (pre)globoko posegajo v ustavno zagotovljene pravice vsakega posameznika, bodo in morajo biti javno kritizirane. In poskus utišanja kritikov z ukrepi pod krinko skrbi za zdravje je pač nesprejemljiv. Še posebej če ti upoštevajo vse tiste ukrepe, ki širjenje virusa res preprečujejo."

(Novinarka Elizabeta Planinšič o tem, da bi bil primer dijaka Matica lahko precedenčni primer za vse ostale dijake; via Večer)