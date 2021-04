Mladinina naslovnica ponovno odmeva tudi v tujini

Mladinino jutrišnjo naslovnico so opazili številni balkanski mediji in jo označili za »močno«

Radio Sarajevo meni, da je nova Mladinina naslovnica močna

Jutrišnjo naslovnico Mladine, na kateri so upodobljeni Janša, Vučić i Plenković med razkosavanjem BiH, so opazili številni vplivni balkanski mediji. In to zgolj nekaj ur po tem, ko smo jo objavili na spletu. Stvaritev, ki je delo Tomaža Lavriča, nagrajenca Prešernovega sklada, je Radio Sarajevo na svoji spletni strani označil za »močno«, N1 pa za »zanimivo«. Mladinino naslovnico, podnaslovljeno NON-PAMET, je med drugimi objavil tudi časopisni portal Vijesti in hrvaški Net.hr.

Naslovnica N1

O napaki, hujši od zločina, preberite jutri v naslovni temi nove Mladine.

Naslovnica časopisnega portala Vijesti

Članek na spletni strani Radia Sarajevo

