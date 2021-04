Je vlada iz strahu pred protesti ponovno omejila zbiranja?

Minister za notranje zadeve Aleš Hojs trdi, da ne gre za politično odločitev

Policijsko popisovanje mirnih protestnikov z "nevarnimi" dežniki

Nekateri vladni ukrepi v Sloveniji se zaradi izboljšanja epidemioloških razmer v državi sproščajo, drugi pa se brez ustreznih utemeljitev ponovno zaostrujejo, zato se zdi, da gre za politične in ne za strokovne odločitve. Minister za notranje zadeve Aleš Hojs je na današnji vladni novinarski konferenci dejal, da je Janševa vlada na podlagi sklepa ustavnega sodišča v preteklem tednu ponovno dovolila zbiranja, a glede na "aktualno stanje, posebej v bolnišnicah", se je strokovna skupina po Hojsovih besedah odločila, da se zbiranja ljudi omeji ne številko 10 in ne več na 100. Obenem pa danes od polnoči naprej v Sloveniji ni več omejitve prehajanja med regijami, v soboto se po vsej državi odpirajo terase lokalov in tako dalje. Zakaj so potem problematična zgolj zbiranja ljudi na prostem (berite: protestni shodi), četudi udeleženke in udeleženci upoštevajo zaščitne ukrepe in varnostno razdaljo?

Na novinarsko vprašanje, ali lahko konkretneje pojasni odločitev za ponovno zmanjšanje števila ljudi na shodih, je Hojs odgovoril, da "v različnih barvah semaforja ni predvidena številka, ki bi bolj natančno definirala zbiranja in prireditve, te bodo določene sukcesivno skladno z mnenjem strokovne komisije". "Gre predvsem za problematiko postelj na intenzivni negi, obremenjenost zdravstvenega sistema in dejstva, da je prenos virusa najbolj intenziven tam, kjer je največje število ljudi. Striktno smo sledili mnenju strokovne komisije, kar pa bo v naslednjih fazah, pa trenutno ne morem povedatiu. Naslonili se bomo na mnenje strokovne komisije," je dejal notranji minister.

"Dejstvo je, da nihče od protestnikov ni bil sankcioniran ali penaliziran zato, ker bi imel na dežniku lučko ali ker bi na njem pisalo, da je proti tej vladi. Vsi postopki so bili vezani na zakon o nalezljivih bolezni in zakon o prepovedi združevanja."



Aleš Hojs,

minister za notranje zadeve RS

Na vprašanje, ali še vedno vztraja pri tem, da nobeden od protestnikov ni prejel globe zgolj zato, ker je nosil dežnik z novoletnimi lučkami in napisom "vladozlom", pa je Hojs odgovoril sledeče: "Dejstvo je, da nihče od protestnikov ni bil sankcioniran ali penaliziran zato, ker bi imel na dežniku lučko ali ker bi na njem pisalo, da je proti tej vladi. Vsi postopki so bili vezani na zakon o nalezljivih bolezni in zakon o prepovedi združevanja. Policija v zadnjih mesecih, letu izvaja zelo strokovno, skladno z zakoni, pri tem je treba na žalost ugotoviti, da ravno zaradi medijskih poročanj policija v zadnjem letu pridobiva negativen imidž, sam pa moram to a priori zanikati, policija je vse naredila v skladu z zakonom. Bo pa seveda vse to, kar je vezano na zakone o prekršku, na koncu presojalo pristojno prekrškovno sodišče."

Notranji minister tako še vedno vztraja pri svojih trditvah, kljub temu, da so tisti, ki so bili kaznovani zaradi nošenja "protivladnih" dežnikov, dokaze javno objavili na družabnih omrežjih. Med slednjimi je bila tudi Tea Jarc, predsednica sindikata Mladi plus.

Dokaz, ki ga je o političnem kaznovanju na Twitterju objavila Tea Jarc predsednica sindikata Mladi plus

Novinar RTV Slovenija Boris Vasev je na Twitterju opozoril na sledeče: "Če je zunaj vsak v krogu 10 m², je med ljudmi cca 3 metre razdalje, kar je še enkrat več, kot je veljalo do zdaj. In zakaj samo 10 ljudi, če se upošteva predpisana razdalja? A kdo tega ne razume kot novo prepoved protestov?"

Tvit Borisa Vaseva, novinarja RTV Slovenija

Je vlada iz strahu pred protesti ponovno omejila zbiranja? Že nekaj dni namreč po družabnih omrežjih kroži datum, da se 27. aprila, na Dan upora proti okuparju, pripravlja nov protivladni shod.