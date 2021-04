Proti- ali pro- Janševo sodišče?

Ustavno sodišče z začasnimi odredbami omejuje avtoritarnost vlade, a se objektivno gledano vlada in njen predsednik nad njim ne moreta resno pritoževati

Trenutna zasedba ustavnega sodišča (od leve proti desni): Dr. Matej Accetto, dr. Katja Šugman Stubbs, Marko Šorli, dr. Dunja Jadek Pensa, dr. Marijan Pavčnik, dr. Rajko Knez, dr. Rok Čeferin, dr. Špelca Mežnar in ddr. Klemen Jaklič.

© Daniel Novakovič, STA

Ustavno sodišče zadnje čase doživlja vedno hujši politični pritisk. Predsednik vlade in vodilni predstavniki SDS ustavne sodnice in sodnike neposredno in prek svojih medijev ter aparata na družabnih omrežjih obtožujejo, da spodkopavajo vladna prizadevanja za zajezitev epidemije in s tem ogrožajo zdravje ljudi, zato jim grozijo, da bodo morali za svoje ravnanje prevzeti odgovornost. Vse to pa lahko sodnice in sodniki počno zato, ker je zdajšnja sestava ustavnega sodišča prevladujoče naklonjena političnim strankam, nasprotnicam SDS. Pa je res tako? Ima ne-Janševa politika na ustavnem sodišču res takšno moč, kot jo je pred leti imela Janševa? In ali ustavno sodišče res nagaja vladi?