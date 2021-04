Dijaki proti diktaturi

Oproščen prvi mladoletni dijak, ki je na protestu zahteval vrnitev v šole

Uporni dijaki: Matic, proti kateremu je sodišče ustavilo postopek (sodnica pa se je opravičila), Daja, kjer je sodnik napovedal, da bo storil enako, in Katarina, pri kateri se obravnava na sodišču še ni začela

© Marko Pigac

»Svojih dejanj ne obžalujem in sem nanje ponosen. Po mojem prepričanju je postopek obravnave na sodišču in na centru za socialno delo neupravičen,« so besede, s katerimi je zagovor na sodišču začel mladoletni mariborski dijak Matic, eden od treh dijakov II. gimnazije Maribor, ki so februarja na Trgu svobode v Mariboru z mirnim protestom zahtevali vrnitev v šole in se po posredovanju policije znašli pred sodiščem.