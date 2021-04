FOTOGALERIJA: Ob obletnici prvega kolesarjenja

Včeraj so Trg republike in okoliške ulice (kot tudi druge kraje po Sloveniji) ponovno v še bolj množičnem številu preplavili kolesarji

© Gašper Lešnik

Danes mineva eno leto od prvega protestnega petkovega kolesarja, ki se je začelo 24. aprila 2020, v različnih oblikah pa se “kolesarske akcije” kontinuirano izvajajo že 52 petkov, nemalokrat pa tudi ob drugih dnevih.

"Protestno gibanje je bilo v zadnjem letu eden izmed ključnih kritičnih glasov v državi, držalo je ogledalo represivni oblasti in izražalo nezadovoljstvo in ogorčenje večine prebivalk in prebivalcev. Čeprav še nismo dosegli primarnega cilja (odstopa nesposobne, lažnive in koruptivne strahovlade) pa smo kljub konstantnim pritiskom: protipravnemu kaznovanju, organiziranih napadih na socialnih omrežjih, kljud podtikanju, lažem in manipulacijam v raznovrstnih glasilih SDS, anonimnim grožnjam, neofašističnim rumenim jopičem (z direktno podporo vladajoče stranke) neomajno vztrajali, se prilagajali situaciji in odkrivali nove načine za izražanje upora na poti k končni zmagi," so zapisali v protestnem gibanju.

Več utrinkov v fotogaleriji Gašperja Lešnika spodaj.