»Kaznovanje ljudi je postalo samo sebi namen«

IZJAVA DNEVA

"Pravne zapovedi in prepovedi so postale ukazi, pravo je postalo tehnika gospodovanja gole oblasti, večina institucij formalnega in neformalnega nadzora nad (golo) oblastjo je postala fikus, strah (ne samo strah pred boleznijo, tudi ali predvsem strah pred drugimi ljudmi) je postal epidemičen, poneumljanje in poniževanje ljudi sta postala intenzivna in obsežna dnevna praksa (gole) oblasti, samovolja in arbitrarnost (gole) oblasti sta postali nova normalnost, policisti in policistke so bili prisiljeni v policizem, kaznovanje ljudi je postalo samo sebi namen, minimalni standardi demokracije in vladavine prava pa so se razbili in razmetali v tiranijo (po definiciji)."

(Pravnik dr. Andraž Teršek o tem, da je Janševa vlada v času epidemije izničila temeljno človekovo in ustavno pravico do svobode gibanja, pa tudi drugih človekovih in ustavnih pravic ter svoboščin; via Dnevnikov Objektiv)