Ihan: »Nove različice virusa moramo jemati zelo resno«

IZJAVA DNEVA

"Cepiva proti sars-cov-2 bodo pomembno prispevala k odpravi pandemije, vendar bi bila potrebna veliko obsežnejša in hitrejša cepilna akcija po celotnem planetu. V prihodnosti nas predvsem skrbijo virusi, ki se širijo od človeka na človeka prek dihal, saj gre za prenos, ki ga je težko ustaviti (virusi iz družin Paramyxoviridae, Orthomyxoviridae in Coronaviridae). Misliti moramo na naslednji podoben 'pandemični virus' s pripravljenimi 'platformami' cepiv, z ustreznimi proizvodnimi in distribucijskimi zmožnostmi po vsem svetu, ki nam bodo omogočile hiter prehod v tretjo klinično fazo preizkušanja in izdelavo učinkovitih in varnih cepiv v obdobju nekaj mesecev, kar bo onemogočilo, da bi nov nevaren virus dobil pandemične razsežnosti."

"Nove različice sars-cov-2 moramo jemati zelo resno. Vsako povečanje števila bolnikov pomeni 'tremor pred potresom', ki nas lahko spet doleti. Virus moramo prehiteti, namesto da ga ves čas skušamo dohiteti. Za prehitevanje imamo že sedaj dovolj orodij in orožij, samo uporabiti bi jih morali bolj smotrno. V veliko pomoč pa nam bi bilo tudi učinkovito zdravilo (zdravila)."

(Dr. Janez Tomažič, Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja (UKC Ljubljana), in dr. Alojz Ihan, Inštitut za mikrobiologijo in imunologijo (Medicinska fakulteta Univerze v Ljubljani), o tem, kako se pripraviti na podobne grozeče pandemije; via Sobotna priloga Dela)