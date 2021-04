»V letu dni smo pridobili nove navade, ki niso dobre za ljudi, so pa idealne za politiko«

IZJAVA DNEVA

"To je čarovnija, veste. Vemo, da lahko kadarkoli stopimo čez črto, a dejansko si ne upamo prekoračiti uroka. Ne gre samo za zagroženo kazen. Ta je en element, vendar ni glaven. Tako ravnamo, ker vsi tako ravnajo. Pol leta je v državi veljala policijska ura. Ko je bila ukinjena, so bile po deseti uri mestne ulice še vedno prazne. Ljudje smo se ponotranjili in normalizirali stanje izrednih razmer. V letu dni smo pridobili nove navade. Te niso dobre za ljudi, so pa idealne za politiko. Večino časa prebijemo doma, za ekrani in smo pripravljeni sprejeti vse omejitve. Pripravljeni smo se jih držati, tudi takrat, ko ne verjamemo, da sploh delujejo. Na ta način dobite idealnega državljana, ki bo vedno ravnal tako, kot mu ukažete. Dobili ste idealnega delavca, šolarja, državljana in podanika."

(Antropolg Dan Podjed o tem, da smo v času pandemije, ko večino časa prebijemo doma pred zasloni, pripravljeni sprejeti vse omejitve; v intervjuju za Dnevnikov Objektiv)