»Danes se z zgodovino ukvarja vsakdo, ki se zato počuti samopoklicanega«

IZJAVA DNEVA

"Danes se ne samo z zgodovino, ampak s celotno humanistiko ali družboslovjem rad ukvarja vsakdo, ki se zato počuti samopoklicanega. Ali ima zato primerno znanje in metode ali ne, je drugotnega pomena. Če k temu prištejemo še politično situacijo, ki se kaže v zgodovinskem revizionizmu, je položaj lahko ne samo skrb vzbujajoč, ampak tudi nevaren. Zgodovina ni več učiteljica ljudi, kot naj bi veljalo, ampak je postala orodje za njihovo podžiganje. Akademska sfera pa se žal vse bolj umika iz javnih diskurzov, kar pomeni, da je v javnosti glas razuma vse manj slišan, vse glasnejši pa so različni kričači, ki za svoje vpitje in pogosto celo zlorabo znanosti nimajo vedno dobrih motivov."

(Etnolog dr. Tomaž Simetinger o tem, da je v javnosti glas razuma vse manj slišan; v intervjuju za Večerovo prilogo V nedeljo)