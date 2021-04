Napovedan doslej največji protest: ob 17. uri na Prešernovem trgu

Lanski protest v dežju na Trgu republike

© Gašper Lešnik

Protestniško gibanje je za torek, 27. aprila, na Dan upora proti okupatorju, ob 17. uri na Prešernovem trgu v Ljubljani napovedalo letos največji protivladni protest. Kot pravijo protestnice in protestniki bo shod potekal ob vsakršnem vremenu, pričakujejo pa tako pešce kot tudi kolesarje. V primeru dežja naj bi bilo po njihovh ocenah več prvih, dodajajo pa, da se bodo protestniški množici prilagajali sproti.

Protestna ljudska skupščina je v sporočilu za javnost poudarila, da je poleg padca Janševe vlade njen cilj tudi krepitev civilne družbe, ki se kaže v skupnih bojih na področju kulture, svobode medijev, pravicah delavcev ter dijakov in študentov, na okoljskem področju in na mnogih drugih področjih. Protestniki menijo, da so vedno bolj smo povezani in da je zavezništvo civilne družbe z vsakim tednom širše.

V gibanju so zapisali, da so se v letu dni protestov morali zaradi nenehnih vladnih pritiskih prilagajati razmeram in odkrivati nove načine za izražanje upora. Med pritiski so omenili protipravno kaznovanje, organizirane napadih na družbenih omrežjih, podtikanja, laži in manipulacije v raznovrstnih glasilih vladne stranke SDS, anonimne grožnje, itd.

"Zadnje zmage se kažejo tudi na pravnem področju, kjer smo protestnice in protestniki v sodelovanju s Pravno mrežo za varstvo demokracije aktivno vlagali pritožbe, zahteve za sodno varstvo in celo zahteve za ustavne presoje. Dejstvi, da nam je pritrdilo tudi Ustavno sodišče in da je bil v Mariboru oproščen dijak, ki je protestiral za odprtje šol, izkazujeta, da protestno delovanje v teh razmerah ni le legitimno, temveč tudi nujno" so zapisali v sporočilu za javnost in dodali, da tudi oblast vidno čuti pritisk javnosti, kar se po njihovem vidi v prvih odhodih poslank in poslancev iz Janševe koalicije.

"Vlada se protestnic in protestnikov boji. Boji se lastnega ljudstva. Boji se kolesark in kolesarjev in vsakega, ki kritično opozarja na zlorabo oblasti," so opozorili v protestniškem gibanju ter spomnili, da po tem, ko je ustavno sodišče jasno odločilo, da je pravica do protesta pomembna ustavna pravica, ki mora biti primerno zavarovana in omogočena, vlada še naprej panično omejuje te pravice, s tem pa tudi ignorira tako ustavno sodišče kot državljanske pravice.

Protest proti drugi Janševi vladi, prav tako v dežju. Ljubljana, 30. november 2012.

© Tjaša Zajc

V sporočilu za javnost so protestniki in protestnice opozorili tudi na to, da vlada izrablja epidemijo za represijo in omejevanje pravic, kar potrjujejo tudi izjave epidemiologov, denimo dr. Maria Fafangela in dr. Alenke Kraigher. Prvi je dejal, da se mu kot epidemiologu zdi naravnost grozljivo, da bo odločal o tem, ali in koliko posameznikov lahko svobodno izrazijo svoje mnenje o čemerkoli na javnem (zunanjem) prostoru, druga pa je opozorila, da vlada ne posluša stroke, temveč sledi neki lastni agendi. Dejala je, da oblast pravzaprav preprečuje delo epidemiologov, kot da bi želela, da se epidemije ne omeji prehitro.

"Ustavno sodišče in epidemiološka stroka podpirata pravice protestnikov do zdravstveno odgovornega izražanja v javnem prostoru. Janša, Hojs in vlada pa delujejo protiustavno, protizakonito in nestrokovno," so še zapisali v protestniškem gibanju in dodali, da raziskave javnega mnenja kažejo, da podpora Janševi vladi še naprej strmo pada, saj že skoraj 70 odstotkov vprašanih meni, da delo vlade ni uspešno, kar je največ doslej.

"Vsaka minimalno dostojna vlada bi v teh razmerah seveda že odstopila. Tudi sam Janša je v opoziciji glasno zatrjeval, da bi morala vlada, ki ima manj kot 30 odstotkov podpore, odstopiti," so zapisali v protestniškem gibanju in dodali, da 27. aprila ob 17. uri na Prešernovem trgu pričakujejo "združeno fronto civilne družbe, ki bo opozorila na pospešeno degradiranje demokracije ter na vse opozorilne znake fašizma, ki so povsem razvidni v delovanju te vlade".

Protest lani maja na Trgu republike

© Borut Krajnc

"Združeno ljudstvo je v preteklosti že premagalo okupatorje in si izborilo svobodo. Tudi tokrat bomo pokazali, da ima v Sloveniji oblast ljudstvo in da se nikoli ne bomo nehali boriti za svobodo, demokracijo in pravno državo," so sklenili v sporočilu za javnost.