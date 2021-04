Marcel Štefančič: »Akademija je na avtopilotu, kaj dosti ne razmišljajo«

IZJAVA DNEVA

"Akademija je na avtopilotu, kaj dosti ne razmišljajo. Upajo, da letošnja gledanost ne bo odločilna in da bo naslednje leto spet tako, kot je bilo prej. A težava je v tem, da je podelitev oskarjev korporacija, ki upošteva samo na gledanost, nikoli ne uživa v tem, da za nagrade tekmujejo filmi, za katere ljudje še niso slišali. Radi imajo nominirance, ki jočejo, ko dobijo oskarja – ki se razjočejo tako, kot se Anthony Hopkins razjoče v Očetu. Letos pa tega ni bilo, niti solz niti smeha – zato, ker je bilo občinstvo zrežirano. Akademija je delala v nemogočih, evropskih razmerah, in dokazala, da v evropskih pogojih odpove. Podelitev je bila kot najslabši Soderberghov film, ki skuša imitirati Evropejce."

(Filmski kritik, publicist in TV voditelj Marcel Štefančič, jr. o tem, da so oskarji postali podobni podelitvam evropskih filmskih nagrad, za katere pravijo, da so dolgočasne; via MMC RTV SLO)