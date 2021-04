Vsi so isti: Janševa vlada onečastila Dan upora proti okupatorju

Pjunek namesto čestitke

Vlada je danes tako onečastila spomin na plemenit upor OF proti okupatorju ...

Niti najmanjšega dvoma ni, s svojim zgodovinskim revizionizmom se je Vlada Republike Slovenije spravila še nad današnji Dan upora proti okupatorju – namesto čestitke s posrednim pljunkom.

O tem priča njen tvit »27.4.1991: Fašisti, nacisti, komunisti, za Slovence isti.« Pod svoje več kot semantično nabito sporočilo je na svoji strani objavila še povezavo na kratek prispevek Marka Balažica na dogajanje leta 1991, avtorja portala Domovina.je, katerega vire financiranja slovenski mediji ne želijo raziskati, sicer tudi političnega komentatorja vrste medijev, predvsem RTV Slovenija.

Vsi so isti

Kaj pomeni reči, da so fašisti, nacisti in komunisti »za Slovence« isti, in to na današnji dan? Presenetljivo je ta misel, zamaskirano izrečena v duhu deklaracije evropskega parlamenta o »izenačevanja totalitarizmov«, prišla ob času, ko je veleposlanica Nemčije Natalie Kauther v Vidmarjevi hiši odkrila spominsko ploščo ob 80. obletnici ustanovitve OF in slovenskega upora proti fašizmu.

Ob tej priložnosti se je opravičila za grozote druge svetovne vojne. Že prav perverzno se potemtakem Nemčija opravičuje za nekaj, kar na Dan upora, ki ga želi do konca onečastiti, slovenska vlada razglaša za enako veliko zlo na strani okupatorja in slovenskega upora proti fašizmu – fašizem in antifašizem sta razglašena za ista. Kar zmorejo nemški potomci, tega se sami zapovedano po novem sramujemo.

Da želi Janševa vlada do konca zamazati spomin na Dan upora proti okupatorju, pa še bolj dokazuje »scenarij« državne slovesnosti, ki so si ga zamislili ob tem na Mali gori nad Ribnico. Za slavnostnega govornika so izbrali ministra za gospodarski razvoj in tehnologijo Zdravka Počivalška, enega glavnih lojalistov predsednika vlade, ki je za lastne potrebe zakockal svojo stranko, in mu pri tem perfidno podtaknili sodelovanje pri reviziji in falsifikaciji zgodovine. S tem, ko so ga porinili v prve vrste, ga bodo ob politični prevzgoji še ideološko indoktrinirali.

Slovesnost z Balantičem in Grozdetom ob 20.00 na prvem programu

Boj na Mali gori velja za prvi oborožen spopad z okupatorjem v Sloveniji, trije pripadniki organizacije TIGR so napadli italijansko karabinjersko patruljo v krajih, ki jih je bolj kot partizanstvo zaznamovalo domobranstvo. Toda vlada se je odločila tudi za vsebinski scenarij zamegljevanja zgodovine, na slovesnosti bodo po nekakšnem »pahorjanskem« spravnem scenariju brali dela »nekolikanj zamolčanih avtorjev Franceta Balantiča in Lojzeta Grozdeta, po drugi strani pa iz uveljavljenega avtorja Karla Destovnika Kajuha«.

Vlada v žerjavico pošilja Zdravka Počivalška, zvečer pa si obeta dobro promocijo na TV Slovenija

Še več, TV Slovenija bo kasneje na svojem prvem programu ob 20.00 uri danes predvajala posnetek te slovesnosti, ob čemer se še okrepi vtis, kako pomemben bo ta dogodek za kabinet predsednika vlade.

Za Janšo ni OF, ampak FO

Janša je že pred leti označil praznik upora proti okupatorju za lažno fabrikacijo – dejal je celo, da bi namesto OF morali uporabljati izraz FO (kar verjetno pomeni »fuck off«).

Janša ne bi OF, ampak raje FO

V preteklih letih sem opisal, kako tudi predsednik republike Borut Pahor sodeluje pri relativizaciji tega državnega praznika in pri tem igra na karto nekakšne sprave. V več prispevkih sem analiziral dosedanje medijske tematizacije obravnave praznika, npr. kako se RTV Slovenija trudi zgodovino spreminjati s svojim »uravnoteževalnim principom«. Današnji posnetek državne slovesnosti s Počivalškom bo ob vseh drugih poročilih priložnost za dodatno analizo medijske naracije ob Dnevu upora proti okupatorju, kakršno nam podajajo na javnem servisu.

**Članek je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**