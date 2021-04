Na največjem letošnjem protivladnem protestu v Ljubljani na tisoče ljudi

Državljanke in državljani so na ulicah prestolnice pozdravili Dan upora proti okupatorju

Ob Dnevu upora proti okupatorju se je na ljubljanskem Prešernovem trgu zbralo na tisoče ljudi, ki so se odzvali pozivom, da izrazijo nasprotovanje Janševi vladi in zlorabi oblasti. Nepopisna množica se je nato podala po ulicah prestolnice, se ustavila pred stavbo vlade, predsedniško palačo in se na koncu ustavili na Trgu republike pred parlamentom.

Zadnje leto Slovenije namreč ni zaznamovala samo epidemija, temveč predvsem delovanje oblasti v času neuspešnih vladnih ukrepov za zajezitev epidemije, pri čemer so protestnice in protestniki izpostavili napade na različne skupine, od kulturnikov, medijev, nevladnih organizacij in intelektualcev ter ignoriranje demokratičnih načel.

Kot so zapisali v Protestni ljudski skupščini, ki se je oblikovala ob petkovih kolesarskih protestih, so se civilna družba, nevladne organizacije in aktivni posamezniki iz različnih družbenih sfer med seboj povezali v boju proti novodobnemu okupatorju za svobodo, demokracijo in vladavino prava.

Zbrane so nagovorili predstavniki različnih družbenih področij, od Žive Vidmar in Dragana Petrovca do Sandre Bašič Hrvatin in Uroša Macerla. V svojih govorih so večinoma poudarili pritiske na svobodo medijev, neustrezne ukrepe v imenu epidemije, korupcijo ob nabavi zaščitne opreme, nepotrebnem financiranju vojske v časih, ko je številnim ljudem onemogočeno delo in tako dostop do zaslužka in onečastitev spomina na upor proti okupatorju, ki ga je organiziralo partizansko gibanje, zaslužno za osvoboditev naše dežele izpod rok fašizma in nacizma. Vladna stranka SDS se je namreč že večkrat distancirala od Osvobodilne fronte (OF), obenem pa ne skriva svojih simpatij do domobranstva, ki se je zaradi kolaboracije z okupatorjem znašlo na napačni strani zgodovine.

