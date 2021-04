Kacin ponovno zavajal javnost

Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik je opozorila na neresnične trditve nacionalnega koordinatorja za cepljenje Jelka Kacina

Jelko Kacin v oddaji 24ur zvečer

Informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik je v današnji izjavi za javnost opozorila, da je nacionalni koordinator za cepljenje Jelko Kacin ponovno zavajal javnost. Kacin je namreč v ponedeljkovi oddaji 24ur zvečer na Pop TV izjavil sledeče: "Zaupanje v cepljenje je na visoki ravni, ker sicer se ljudje ne bi cepili, smo pa imeli problem, ki se imenuje pooblaščenec za informacije javnega značaja. Ta je kot institucija blokiral 140.000 prijav in ni dovoljeval vpogleda v to bazo podatkov. Šele prejšnji teden je prišlo do deblokade, po tem ko sem povzdignil glas in povedal, da to nikakor ni v dobro ljudi. Vsi ti tedni, meseci so šli v nič, ker se je ta institucija tako odločila in blokirala. NIJZ je sedaj pripravil program, preko katerega mora znova kontaktirati vse, ki so se prijavili, in jih po navodilu te institucije vprašati, ali se želijo cepiti. Takrat so se vsi prijavili za to, da bi se cepili."

Informacijska pooblaščenka je odgovorila, da je edina resnica v Kacinovi izjavi ta, da NIJZ dela na pripravi programa, ki bo končno omogočal centralizirano naročanje na cepljenje in s tem odpravil zmedo ter poenotil izvajanje cepljenja. "Vse ostale njegove navedbe so v celoti netočne in zavajajoče, kažejo na popolno nepoznavanje in zaskrbljujoče dejstvo slabega poznavanja sistema naročanja na cepljenje, čeprav bi bilo pričakovati, da je prav to osnovna naloga nacionalnega koordinatorja za cepljenje. Čas bi tudi bil, da se kot predstavnik oblasti vendarle nauči pravilnega naziva organa, ki ga tako rad izpostavlja v medijih - Pooblaščenca za dostop do informacij javnega značaja je namreč zakon že pred več kot pred 15. leti preoblikoval in preimenoval v Informacijskega pooblaščenca," je poudarila Mojca Prelesnik.

IP je NIJZ zaradi neustreznega obveščanja posameznikov o namenu njihove vloge dejansko izdal začasno odločbo, s katero je do trenutka, ko bo NIJZ posameznike jasno obvestil o vseh teh informacijah, prepovedal uporabo zbranih podatkov, a zaradi tega nihče ni bil prikrajšan za cepljenje. "Do zbranih osebnih podatkov prav nihče (ne NIJZ ne zdravstveno osebje) ni imel niti namena dostopati, saj cepljenje poteka tako, da osebni zdravniki sami aktivno pozivajo posameznike, ki so po nacionalni strategiji cepljenja na vrsti za cepljenje, torej povsem neodvisno od prijav na eUprava. Kot je v inšpekcijskem postopku pojasnil direktor NIJZ, bi namreč preko portala eUprava oddane vloge v poštev prišle šele v prihodnosti, torej ko bodo na vrsti tisti posamezniki, ki ne spadajo v rizične skupine po nacionalni strategiji cepljenja, kjer pa trenutno še nismo," je dodala v izjavi za javnost.

Ker iz Kacinove izhaja, da si pripisuje zasluge za deblokiranje baze podatkov, je informacijska pooblaščenka poudarila, da to seveda ne drži. "Nacionalni koordinator za cepljenje bi v okviru inšpekcijskega postopka lahko svetoval in pomagal NIJZ pri odpravi ugotovljenih nepravilnosti in zagotavljanju zakonite obdelave osebnih podatkov, vendar inšpekcijski postopek te pomoči ni pokazal, zaključek postopka pa tudi prav v ničemer ni bil odvisen od njegovih izjav v javnosti, temveč zgolj od angažmaja NIJZ v sicer od samega začetka povsem zgrešeni akciji države," je zapisala Mojca Prelesnik in dodala, da se ji zdi zaskrbljujoče tudi to, da nacionalni koordinator za cepljenje še vedno meni, da je bil namen zbiranja osebnih podatkov posameznikov preko oddaje vloge na portalu eUprava prijava na cepljenje, ko pa je inšpekcijski postopek jasno pokazal, da je država zgolj zbirala podatke za namen razumevanja potrebnih količin cepiva ter preverjanje pripravljenosti prebivalcev za cepljenje.

"Ker je veliki večini državljanov sedaj jasno, da se torej niso mogli prijaviti na cepljenje, ker jim država tega ni omogočila, pač pa je zgolj preverjala interes za potrebe nabave ustreznih količin cepiva, bi to razumevanje vsekakor pričakovali tudi ali predvsem od nacionalnega koordinatorja za cepljenje," je izpostavila informacijska pooblaščenka in opozorila, da namen zbiranja podatkov preko eUprava nikoli ni bil uvrstitev v vrstni red za cepljenje. To je v izjavi za javnost 16. aprila sporočil tudi NIJZ ter posameznike pozval, naj svoj interes za cepljenje sporočijo svojemu osebnemu zdravniku.

"Razumljivo je, da so prav zaradi nejasnih in zavajajočih informacij državljani to prijavo razumeli različno - nekateri tudi kot prijavo za cepljenje, ki pa je država v resnici ni vzpostavila in to tudi ni bil njen namen. IP je zato odredil odpravo te nejasnosti, saj je bila vzpostavitev te vloge povsem nepremišljena, državljani pa zavedeni in podcenjevani. Šele več mesecev po prvem izvedenem cepljenju tako upamo, da Slovenija končno res dobiva enoten sistem prijav, čeprav bi vzpostavitev tega morala biti prvo (in ne zaključno) rešeno vprašanje vsake ustrezne koordinacije," je sklenila informacijska pooblaščenka Mojca Prelesnik.