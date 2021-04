»Uničujemo, kar je priborila OF, naše družbeno bogastvo pa si prisvajajo tuji privatni interesi«

IZJAVA DNEVA

"Razlika med časom, ko je nastala OF, in današnjimi časi je v tem, da je takrat imperializem na naših tleh uveljavljal svoje ekonomske interese z vojaško silo, danes pa vlada brez nje. Takrat je imel tanke in banke, danes ima samo banke. Še huje, največja slovenska investicija danes je v oboroževanje slovenske vojske, da bo lahko zahodnim imperialistom pomagala vladati v manj srečnih afriških in azijskih krajih, kjer ne gre brez nezakonite vojaške prisotnosti – in to z žegnom ustavnega sodišča! Poraba javnih sredstev za nepotrebno oboroževanje je del tega, kar se dogaja od osamosvojitve sem: uničujemo, kar je priborila OF, naše družbeno in nacionalno bogastvo, ustvarjeno pod socializmom, in dobičke, pridelane po socializmu, pa si prisvajajo večinoma tuji privatni interesi."

(Sociolog dr. Tomaž Mastnak o tem, da smo z osamosvojitvijo izgubili Osvobodilno fronto (OF); namesto dneva OF zdaj praznujemo dan boja proti okupatorju kar je korak naproti brisanju OF iz kolektivnega spomina in nacionalne zgodovine; via Dnevnik)