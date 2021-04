»Problemi študentov so politični, ne psihološki«

IZJAVA DNEVA

"Kot psihologinja protestiram proti temu, da se stiske študentk in študentov individualizira in psihologizira. Problemi študentov so politični, ne psihološki. Študentje niso bolniki, so žrtve tega neoliberalnega pristopa k reševanju pandemije, kjer vidimo, da oblast skrbi predvsem za delovanje institucij, ki prinašajo ekonomski kapital (trgovine, gospodarstvo, turizem), ne pa za tiste, ki prinašajo izobraževalni, kulturni kapital. S tendenčnim razvrednotenjem študentske mladine so povezani tudi procesi ekonomiziranja izobraževanja, na primer reduciranja nekaterih ekonomsko nezanimivih in formativnih študijev za razvoj družbe, pa reforme študija za njegovo večjo produkcijsko naravnanost (kot se je zgodilo pri bolonjski reformi), v smislu, če mladina ni več toliko vredna kot včasih, naj bo tudi ustrezno cenejša."

(Socialna psihologinja dr. Mirjana Ule o tem, da so študenti družbena skupina, ki v času pandemije živi najbolj nenormalno življenje glede na njihove potrebe in so zato dolgoročno največje žrtve pandemije; via Sobotna priloga Dela)