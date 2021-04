Nezakonite globe ostajajo v veljavi

Vlada se lahko posmehuje ustavnemu sodišču, ker ji ustavno sodišče to dopušča

Protestnica Sanja Fidler, ki je doslej zaradi javnega izražanja do vlade kritičnih mnenj s strani policije in zdravstvenega inšpektorata prejela že za 3500 evrov kazni in tedensko prejema nove in nove odločbe o storitvi prekrška. Določen del kazni je že poravnala, zoper večino pa je vložila zahteve za sodno varstvo, o katerih pa na sodišču še ni bilo odločeno.

© Borut Krajnc

Vlada ljudem že več kot leto vlada predvsem z (vladnimi) odloki, mimo za sprejemanje pravno zavezujočih norm pristojnega državnega zbora. In odločitve, ki jih sprejema, pomenijo resne posege v človekove pravice. Res je, v izjemnih razmerah so potrebni izjemni ukrepi, tudi vladanje z odloki, ki omogoča hitrejše odzivanje na spreminjajoče se okoliščine. A izjemne razmere so postale nova normalnost, zato bi se tudi sprejemanje sprotnih odločitev moralo vrniti v državni zbor, ki bi v tem času moral, če ga ne bi hromila vlada, svoje delovanje prilagoditi razmeram. Sploh, ker se posledice vladanja z dekreti vedno očitneje kažejo v obliki sistematičnih kršitev človekovih pravic.