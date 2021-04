Ljudstvo naj se upre

Ekonomist Franček Drenovec je nad predlagano davčno reformo zgrožen, zanj je to morda najobsežnejši in najagresivnejši napad na slovensko državo v zadnjih 80 letih.

Protest pred parlamentom, 27. april 2021

© Matej Pušnik

»Če bo reforma sprejeta, bo povzročila dokončen zlom slovenskega javnega zdravstva, izobraževanja in sistemov socialne države. V prvem letu naj bi izpad nadomestilo (že zdaj enormno) zunanje zadolževanje države, potem pa to ne bo več mogoče. Klobasanje, da bodo enomilijardno zmanjšanje vsakoletnih javnih prihodkov nadomestili učinki povečane porabe in investiranja davčno razbremenjenih bogatašev, je ena najbolj plehkih hayekovskih floskul, ki so bile doslej v praksi še vedno povožene. Govorim o praksi peščice najbolj tragično razsutih banana republik svetovne periferije, saj se v vsaj nekoliko normalnih državah s čim tako destruktivnim pač ne upajo poigrati,« je oster.