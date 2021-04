Z uporno, dvignjeno glavo

Dan upora proti okupatorju je postal dan boja za demokracijo

27. aprila 2021 je bil Prešernov trg poln do zadnjega kotička, ljudje so stali tudi na ulicah, ki vodijo nanj

© Luka Dakskobler

V resnici je bilo veliko perverznega, praznega, žaljivega v tem, da je država na svoj praznik upora proti okupatorju na silo in s političnim motivom združila usodo treh nepovezanih ljudi – Alojza Grozdeta in Franceta Balantiča, oba je vihar usode ali lastno prepričanje potegnilo na domobransko stran, in Karla Destovnika Kajuha, pesnika upora, ki se je s partizansko XIV. divizijo odpravil na Štajersko in februarja 1944 umrl le streljaj od svojega doma.