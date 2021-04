Opiti poslanec

Poslanec SNS Jani Ivanuša vozil pod vplivom alkohola – odstopil ne bo

Jani Ivanuša leta 2019 na odprtju svoje poslanske pisarne v Ormožu

© KTV Ormož

Z različnih policijskih uprav so poročali, da je konec tedna zaznamovalo povečanje števila povzročiteljev nesreč in kršiteljev, ki so vozili pod vplivom alkohola. Opit se je za volan usedel tudi poslanec SNS Jani Ivanuša in si zaradi 0,50 miligrama alkohola v litru izdihanega zraka prislužil 16 kazenskih točk. Zdaj mu grozi odvzem vozniškega dovoljenja, saj je v preteklosti že povzročil nekaj prekrškov – ne grozi pa mu izguba poslanskega položaja. Odstopiti ne namerava.

Agencija za varnost prometa ugotavlja, da je alkohol kriv za vsako tretjo smrt v prometu – zato je toliko pomembneje, da se problematika opitih voznikov jemlje resno. A Ivanuša ni istega mnenja. Potem ko so ga policisti v Ormožu konec prejšnjega tedna opitega zasačili za volanom, se je zavil v molk, na vprašanja je namesto njega odgovarjal prvak SNS Zmago Jelinčič Plemeniti. Ta ima tudi sam izkušnje z vožnjo pod vplivom alkohola – leta 2003 so ga ustavili zaradi suma alkoholiziranosti, a po opravljenem alkotestu ni želel podpisati izsledkov, zato mu je bilo odvzeto vozniško dovoljenje.

Jelinčič je prepričan, da je šlo pri ustavitvi poslanca za maščevanje v zvezi s poslanskim vprašanjem, ki ga je Ivanuša februarja postavil notranjemu ministru Alešu Hojsu. Spraševal je, zakaj policija tako vestno opravlja nadzor na cesti. Po njegovem bi to lahko škodilo turizmu. Pri tem se je obregnil še ob plačo vodje ormoške policijske postaje in dodal, da se v Ormožu že pripravlja gibanje proti policiji, »tako da niso to samo prazne besede, ampak dejansko razmišljanje lokalnih prebivalcev«. Na pristojni policijski upravi Jelinčičeve obtožbe zanikajo in dodajajo, da so tistega dne izvajali nadzor cestnega prometa. »V izvedenem policijskem postopku je bila ta oseba enako obravnavana kot vsaka druga v takih okoliščinah.«

Ivanuša zaradi opitosti za volanom ne namerava odstopiti, kar ne preseneča. Za to je potrebne nekaj politične integritete. Nekdanji poslanec Peter Vilfan je leta 2014 na prehodu za pešče zbil 84-letnega pešca – čeprav je kasnejša analiza krvi pokazala, da je bila raven alkohola v krvi v mejah dovoljenega, je Vilfan odstopil. S položaja je vožnja pod vplivom alkohola leta 2010 odnesla tudi nekdanjega ministra za lokalno samoupravo in regionalni razvoj Henrika Gjerkeša. Za zadnji primer, deležen medijske pozornosti, velja vožnja pod vplivom alkohola Franca Breznika, ki je lani odstopil s položaja državnega sekretarja – a se je kmalu zatem v politiko vrnil v poslansko skupino SDS.