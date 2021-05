»Janša je že dolgo glavni generator polarizacije političnega prostora«

IZJAVA DNEVA

"Janša je že dolgo glavni generator polarizacije političnega prostora, ne glede na to, ali je v vladi ali v opoziciji. Del državljanov in politikov ga obožuje, še večji del je takih, ki ga ne prenesejo, vmes pa je tudi nekaj takih politikov, ki lahko z njim sodelujejo, čeprav je bilo to še zmeraj smrtonosno za njegove koalicijske partnerje."

(Gorazd Kovačič, sociolog in politični analitik, o tem, da so protestniška gibanja stalni spremljevalci vlad Janeza Janše; via Večer)