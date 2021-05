FOTOGALERIJA: Protestni kres

Včeraj se je po podatkih policije na protestu zbralo okoli 300 protestnikov

© Luka Dakskobler

Okoli 19. ure so se zbrali na Trgu republike, nato pa so odšli po ljubljanskih ulicah. Ustavili so se tudi pred sedežem STA, kjer so zaposlenim izrazili podporo in prižgali "simbolni ogenj upora". Pozneje so se vrnili na Trg republike, kjer so prižgali protestni kres.

Več utrinkov v fotogaleriji Luke Dakskoblerja in Gašperja Lešnika spodaj.