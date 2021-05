Pahor: »Dokler ta vlada bo, bom z njo sodeloval, o tem naj ne bo dvoma«

IZJAVA DNEVA

"Slišim kritike, jih skušam upoštevati, do neke mere sprejeti. Nikoli se nisem tolikokrat oglasil glede nekaterih vprašanj, ki zadevajo vladno ali državnozborsko politiko, kot prav v mandatu te vlade. Zlasti ko gre za temeljne zadeve, kot so medijska svoboda, vladavina prava, prioritete, zunanja politika. Če bi se pa v celoti predal zahtevam, bi odstopil od svojega načelnega stališča, da je sodelovanje moje videnje predsedovanja državi. Vlado imenuje parlament. Parlament je sprejel odločitev o imenovanju vlade in to odločitev spoštujem. V parlamentu se diskutira o vladni politiki. Seveda se tudi jaz lahko izrekam o vladni ali drugih politikah, vendar sem zadržan in ta princip tako imenovane institucionalne zadržanosti bo pri meni ostal. Razumem pričakovanja ljudi, vendar vam moram povedati še eno stvar. Mislim, da lahko rečem sto stvari, toda če ostane pri tem, da je narobe to, da z vlado Janeza Janše sodelujem, in dokler ne bom rekel, da te vlade ne sme več biti, nobeno drugo stališče razen tega ne bo zaleglo ... .. Jaz pa o tem, ali ta vlada mora biti ali ne, ne odločam, odloča državni zbor. Dokler ta vlada bo, bom z njo sodeloval, o tem naj ne bo dvoma."

(Predsednik republike Borut Pahor o tem, da z nenehnim poudarjanjem sodelovanja na neki način asistira agendi Janeza Janše, agendi podrejanja policija-tožilstvo-neodvisni mediji-sodstvo; v intervjuju za Večerovo prilogo V soboto)