»Najin odnos z Janšo je profesionalen«

IZJAVA DNEVA

"Najin odnos je profesionalen. Moram pa izpostaviti, da se moje delo in vsi dosedanji premiki na ministrstvu za pravosodje v javnosti neupravičeno skoncentrirajo na relacijo jaz in Janez Janša. V vseh mojih funkcijah in sedaj v vlogi ministrice slonijo moje delo in odločitve na argumentih stroke in potrebah ljudi. Do zaključka mandata vlade bom naredila vse, da izpolnim svoje obljube do pravosodja, do ljudi, pri tem me tudi naprej vodi profesionalen odnos do vladnih kolegov in kolegic."

(Lilijana Kozlovič, ministrica za pravosodje o tem, v kakšnih odnosih sta s premierjem Janezom Janšo; v intervjuju za časnik Večer)