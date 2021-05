Hvala vsem, ki podpirate neodvisno in kakovostno novinarstvo

Danes je 123. dan, ko Slovenska tiskovna agencija (STA) ostaja brez plačila za opravljanje javne službe opravlja, saj Janševa vlada oziroma njen urad za komuniciranje (Ukom) blokira finančna sredstva, in to kljub temu, da je v skladu s posebnim zakonom o STA in sedmim protikriznim paketom, sprejetim konec lanskega leta, vlada STA za opravljeno delo dolžna plačati.

STA poskuša vladi dostaviti tudi dokumentacijo, v kateri je pregled poslovanja, a je vlada ne želi sprejeti. Jasno sporočilo, da zadržkov pri izplačilu 2,5 milijona evrov, ki ga je državni zbor zapovedal v sedmem protikriznem paketu, ni, je slovenski vladi poslala tudi Evropska komisija.

Danes, na svetovni dan svobode medijev, bo ob 11.55 pred sedežem STA novinarska konferenca.

V bran STA se je angažirala civilna družba, ki je v ta namen sprožila prostovoljno akcijo, pri kateri lahko vsak državljan pomaga po svojih močih. Na številko 19191 lahko pošljete besedo STA5 in s tem Slovenski tiskovni agenciji (STA) donirate 5 evrov.

Včeraj je z neprimerno opazko na Twitterju v posmeh novinarstvu javnost razburil tudi "nepreklicno" odstopljeni minister za notranje zadeve Aleš Hojs, ki je tvitnil, da "ne more pomagati in donirati STA", poleg pa je pripel posnetek zaslona, na katerem se vidi, da je na številko 1919 poslal sporočilo z napačno ključno besedo "STA 0". Ministrova provokacija je sicer naletela na precejšnje neodobravanje, zato so mu državljanke in državljani množično sporočali, da so zaradi njegovega žaljivega duhovičenja donirali še enkrat.

