»STA je bil najpomembnejši medijski projekt prvega desetletja samostojne Slovenije«

IZJAVA DNEVA

"STA je danes nuja in nekaj samoumevnega. Pozabili smo že, da jo je bilo treba zgraditi – iz nič oziroma iz male podružnice ministrstva za informiranje z nekaj faksi, priklopljenimi na poštne zveze. STA je bil najpomembnejši medijski projekt prvega desetletja samostojne Slovenije! Država, mediji in prebivalci smo potrebovali hitro, usposobljeno in verodostojno agencijo. Postaviti táko – z vsemi uredništvi, dopisniško mrežo in angleškim servisom, tehnološko sodobno, pogodbeno vpeto in dnevno vključeno v mrežo evropskih nacionalnih agencij in združenje … – je bil izjemen projekt po finančni, tehnični in kadrovski plati. Mojih želja po vrnitvi na radio je bilo konec proti koncu 1991, ko me je Jelko Kacin izzval in 'z dekretom' poslal na STA – formalno za glavnega in odgovornega urednika, tako rekoč pa za usklajevalca tega zahtevnega "gradbenega" načrta. Naj spomnim: takrat je v širši soseščini in BiH-u še divjala vojna in Jugoslavija je še razpadala. Mi smo imeli svoja dopisnika tako v Sarajevu kot v Beogradu – in bili smo ponosni, ko so nas citirale večje in vplivnejše agencije."

(Dušan Rogelj, prvi glavni in odgovorni urednik STA, o težkih razmerah, v katerih se je zaradi Janševe vlade trentno znašla STA; v intervjuju na Radiu Slovenija)