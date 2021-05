»Nova stranka bi nagovorila tudi volivce SDS«

IZJAVA DNEVA

"Janez Janša je ena izmed redkih konstant v slovenskem političnem prostoru. Ima veliko in zvesto volilno bazo ter jasen program. Kdor meni, da je tak politik za v pokoj, je utopist. Drugače je z nekaterimi drugimi, ki ste jih našteli, ki niso na volitvah zmagali niti v svojem volilnem okraju. Ti seveda nimajo mesta v politiki, v nasprotju z Janezom Janšo. Spoštujem vse, ki gredo na volitve, tudi volivce Janeza Janše. Zanimajo me, rad bi jih razumel, rad bi jih nagovoril. Zanima me, zakaj se bolj ne zavzamejo za varovanje okolja. Rad bi jih prepričal, da volijo Z.DEJ."

(Jure Leben, ustanovitelj nove Stranke zelenih dejanj (Z.DEJ), katere ustanovni kongres bo 8. maja, o tem, da v politiki potrebujemo mlajšo generacijo; v intervjuju za Delo)