VIDEO: »Če pade STA, pade Slovenija. Ste že opravili državljansko dolžnost?«

Daleč najbolj obiskana novinarska konferenca je dokaz, da ljudem za neodvisne medije ni vseeno

Današnja novinarska konferenca Društva novinarjev Slovenije (DNS) in Sindikata novinarjev Slovenije pred sedežem Slovenske tiskovne agencije (STA) v Ljubljani je bila namenjena položaju novinarjev v Slovenije in nezakonitemu izčrpavanju STA. Na njej sta spregovorili predsednici obeh organizacij Petra Lesjak Tušek in Alenka Potočnik. ter obenem tudi uradno naznanili začetek kampanje Za obSTAnek. Kampanja bo potekala v mesecu maju, z njo bodo zbirali sredstva za pomoč STA, s ciljem zbrati dva milijona evrov, saj približno toliko znaša letno plačilo države za opravljanje javne službe tiskovne agencije.

"Danes je STA 123. dan brez uradnega plačila za opravljanje javne službe. Dan svobode medijev z razlogom obeležujemo pred prostori STA," je na daleč najbolj obiskani novinarski konferenci v zgodovini DNS množico novinarjev, predstavnikov medijev in drugih nagovorila Petra Lesjak Tušek. Pozdravila je tudi izjemen odziv in podporo slovenskih medijev na kampanjo Za obSTAnek. "Namen kampanje je, da vladno izčrpavanje STA ne bo že ob polletju privedlo do insolventnosti," je pridala.

"STA je naš skupni servis in kompas v medijski krajini ter steber novinarstva. Nujna je širša mobilizacija in solidarnost , da ta steber obvarujemo propada. Vlada pa hoče ta steber podreti. Gre za biti ali ne biti, za stati in obstati in ne gre le za STA, gre za vse nas, za naše javnosti, za pravico do obveščenosti in za vprašanje, v kakšni družbi želimo živeti," je poudarila predsednica DNS.

"Gre za vse nas, za naše javnosti, za pravico do obveščenosti. Zato je pomembno, da smo se povezali, da v kampanji sodelujejo številni, ki podpirajo STA. Če pade STA, pademo vsi. Pade Slovenija. Ste že opravili državljansko dolžnost? Vlada je ne bo, vlada manipulira z dejstvi. STA sloni na dejstvih," je še dejala Petra Lesjak Tušek.

"Novinarji smo običajno tisti, ki poročamo o stiskah in težavah drugih, zdaj smo novica mi. Kakšen je namen vlade? Nas utišati? Na to ne bomo pristali. Ljudje si zaslužimo verodostojne in hitre informacije. Zato je za obstanek STA ključen odziv vseh, ne le medijev in novinarjev."



Alenka Potočnik,

predsednica Sindikata novinarjev Slovenije

Predsednica Sindikata novinarjev Slovenije, sicer zaposlena na STA, pa je izpostavila, da je dogajanje, povezano s financiranjem STA, razkrilo, kako ranljivi so mediji in novinarstvo. "Če smo pred leti podprli zaposlene v zasebnih medijskih družbah, smo zdaj v položaju, ko vlada pritiska na javna medija: na STA in RTV," je dejala in dodala, da vlada ogroža okoli 90 delovnih mest in socialno varnost zaposlenih na STA, zato je nujen odziv vseh, ne zgolj medijev in novinarjev.

Zbranim se je za podporo zahvalila tudi Barbara Štrukelj, odgovorna urednica STA: "STA je novinarsko delo vedno opravljala po načelih verodostojnosti in ažurnosti, mimo političnih interesov. Naše delo se ni spremenilo. Ni nam vseeno za STA, za pomen in vlogo obveščanja javnosti, ki jo STA opravlja že skoraj 30 let."

Dodala je, da je bila STA ob koncu leta 2020 uspešno in v razvoj usmerjeno podjetje, danes pa je na robu insolventnosti. In to zaradi vladnega nespoštovanja zakonov.

Kako donirati in pomagati?

V kampanji Za obSTAnek sodelujejo podporniki STA, med njimi Sindikat novinarjev Slovenije, Evropska zveza novinarjev (EFJ), Mednarodni inštitut za tisk (IPI), Evropsko združenje tiskovnih agencij (EANA), Katedra za novinarstvo Fakultete za družbene vede in tudi številni mediji, med njimi Dnevnik in Nedeljski dnevnik, Delo, Večer, Primorske novice, POP TV, Mladina, Žurnal24. Akcijo aktivno podpirajo tudi sindikalne centrale Zveza svobodnih sindikatov Slovenije (ZSSS), Pergam in Konfederacija sindikatov javnega sektorja Slovenije (KSJS).

V kampanji Za obSTAnek donacije zbirajo na transakcijski račun SI56 6100 0002 5727 075, uporabniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije, A1 Slovenija, Telemacha in T-2 pa lahko pošljejo SMS sporočilo na 1919 s ključnima besedama STA1 ali STA5 ter tako prispevajo en ali pet evrov. Več informacij o kampanji je na spletni strani zaobstanek.si.