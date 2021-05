V Ljubljani vandali zažgali feministično umetniško delo

"Dokler bo upanje, ki ga širimo, močnejše od strahu, s katerim se soočamo, bom feminist_ka," je očitno stavek, ki je zmotil vandale

Uničeno umetniško delo na proičelju Cukrarne

© Mestna galerija Ljubljana / Facebook

Vandali so ponoči zažgali stvaritev avstrijske umetnice Katharine Cibulke, ki je bila na ogled na pročelju Cukrarne. Na umetniškem delu, ki nosi ime Solange, je pisalo: "Dokler bo upanje, ki ga širimo, močnejše od strahu, s katerim se soočamo, bom feminist_ka." Stvaritev je opozarjala na vprašanja feminizma ‒ od iskanja socialne pravičnosti do na spol vezanih družbenih neenakosti, obenem pa je izkazovala dvome o obstoječih strukturah moči in zahtevala krepitev vloge žensk.

Katharina Cibulka je ena od umetnic, ki se trenutno predstavljajo na razstavi Ko gesta postane dogodek Mestne galerije Ljubljana. Njeno delo Solange je bilo na pročelje Cukrarne nameščeno ob odprtju razstave v petek, 30. aprila.