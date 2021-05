»Od osamosvojitve razmere v Sloveniji še nikoli niso bile tako napete«

IZJAVA DNEVA

"Sram me je, ko opazujem nekatere vaše ministre in najožje sodelavce, kako s pritlehnim obnašanjem in vašo potuho spodkopavajo verodostojnost politike. Pred natanko desetimi leti je France Bučar, pokojni starosta slovenske politike, v intervjuju za Žurnal24 dejal, da je zaupanje v državo izredno omajano, ker ta pač ne funkcionira. In kar je še bolj skrb vzbujajoče, poudaril je, da se sistem elit pri nas regenerira in pametnim ljudem preprečuje, da bi poskušali narediti preboj: 'Če bo šlo tako naprej, bo prej ali slej počilo!' Upam, da se Bučarjeve besede ne bodo izkazale za preroške, od osamosvojitve razmere v slovenski družbi nemara še nikoli niso bile tako napete kot prav v preteklem letu. Svoje je seveda naredila epidemija, a sami prav nikoli ne zamudite priložnosti, da teh napetosti ne bi še stopnjevali. Če ne drugega, je kost, ki jo imate vedno pri roki, polpretekla zgodovina."

(Komentar novinarja Davida Juga, naslovljen na predsednika vlade Janeza Janšo; via žurnal24.si)