Ocena ustavnosti prepovedi shodov nad 10 oseb

Vložena dopolnitev ustavne pobude za zagotovitev ustavne pravice do mirnega zbiranja

Prejšnji teden se je na protivladnem protestu v Ljubljani zbralo okoli 15.000 ljudi

Potem ko je vlada ne glede na odločitev ustavnega sodišča, naj ustrezno uredi pravico do mirnega zbiranja in ne kar na sploh prepoveduje shodov nad 10 oseb, s svojim novim odlokom to gladko prezrla, so v Pravni mreži za varstvo demokracije včeraj v imenu dveh pobudnikov vložili dopolnitev marčne ustavne pobude. Pobudnika predlagata oceno ustavnosti prepovedi shodov nad 10 oseb.

V sporočilu za javnost so pri Pravni mreži za varstvo demokracije (PMVD) zapisali, da Janševa vlada s tem, da za najpomembnejše ustavno varovane oblike zbiranja brez utemeljenih razlogov postavlja strožje pogoje kot za manj varovane (npr. zbiranja v trgovinah, gostinskih lokalih, tržnicah in proizvodnih prostorih), izkazuje popolno nerazumevanje in ignoranco slovenske ustavne ureditve.

Pri PMVD so zapisali, da je pred časom vlada sprejela odlok, ki je dovoljeval prijavljene proteste do 100 udeležencev, a je ta ureditev veljala zgolj nekaj dni, saj je bil 21. aprila sprejet že nov odlok, ki dovoljuje organizirane javne shode do le 10 udeležencev.

"Iz sklepa ustavnega sodišča, iz ustavnopravne doktrine, iz mednarodnega prava človekovih pravic in iz ureditve drugih držav je jasno, da takšna omejitev predstavlja izvotlitev ustavne pravice do mirnega zbiranja (42. člen Ustave RS) in svobode izražanja (30. člen Ustave RS)," so poudarili.

Ustavno sodišče pa se je že v aprilskem sklepu izrecno opredelilo do vprašanja omejitve protestov na 10 udeležencev. "Držijo tudi navedbe pobudnikov, da je sporočilo shoda desetih oseb, kakršni so bili v vmesnem času dovoljeni, bistveno šibkejše od sporočila, ki ga izrazi več oseb. Ker se pravica do zbiranja uresničuje kolektivno, lahko nastanejo škodljive posledice tudi s preveč restriktivnim omejevanjem števila udeležencev," je aprila navedlo ustavno sodišče.

Poleg tega je ustavno sodišče vladi podalo jasne usmeritve, da lahko za shode določi podobne pogoje kot za kolektivno uresničevanje verske svobode. "Namesto da bi vlada ta napotila vzela resno in v okviru razumnih epidemioloških ukrepov omogočila uresničevanje pravice do mirnega zbiranja in svobode izražanja, je po novem nesorazmerno in brez kakršnekoli utemeljitve grobo posegla še v uresničevanje verske svobode (7. člen Ustave RS), saj je tudi zbiranja v okviru verskih obredov omejila na 10 udeležencev," so opozorili v PMVD in dodali, da medtem ko za običajna zbiranja velja zgolj omejitev na 10 oseb, je vlada za ustavno varovane kategorije zbiranj (javne shode in verske obrede) določila dodatne pogoje: medsebojno razdaljo in največjo gostoto oseb na površino.

Po novem torej velja: če se 10 oseb na javnem kraju zbere z namenom druženja, zanje ni predpisana niti medsebojna razdalja (ob uporabi maske pri običajnih zbiranjih razdalja z odlokom ni predpisana) niti gostota oseb na površino, če pa se na Trgu republike zbere skupina ljudi, da bi izrazila mnenje o javnih zadevah, morajo poleg nesorazmerne omejitve na 10 udeležencev shod 3 dni prej prijaviti na policiji, držati medosebno razdaljo najmanj 1,5 metra, vsakemu pa mora biti zagotovljeno vsaj 10 m2 (kvadratnih metrov) prostora.

"Podobno velja tudi za pogrebno slovesnost ali drug verski obred: medtem ko pred odločitvijo ustavnega sodišča o protestih število ljudi na verskih obredih ni bilo omejeno zabsolutno številko, ampak zgolj z razdaljo in dovoljšnjo površino na udeleženca, je po novem v boljših epidemioloških razmerah to število omejeno na 10," so še dodali pri PMVD.