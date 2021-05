»Morda bo na veselje vladajoče garniture stranki SDS uspelo onesposobiti STA«

IZJAVA DNEVA

"In medtem ko se premier in njegov nepreklicno odstopljeni minister Hojs nedostojno rogata novinarskemu cehu, novinarji STA dokazujejo svojo načelnost in profesionalno držo tako, da še naprej vestno opravljajo javno službo, ki je vlada že 123 dni ne financira, čeprav jo k temu zavezuje zakon. To je seveda več kot le tragično, da se ob tako brutalnem teptanju demokratičnih postulatov, kot je svoboda medijev, in osamosvojitvenih dosežkov, kar državna tiskovna agencija brez dvoma je, predstavniki te vlade norčujejo in celo naslajajo ob opazovanju negotovosti novinarske skupnosti. Je sprevrženo in primitivno. Morda bo na veselje vladajoče garniture in na našo žalost stranki SDS ob asistenci tihih političnih sopotnikov uspelo onesposobiti STA in v nadaljevanju ohromiti tudi javno RTV, a zgodovina bo dokumentirala, kdo je bil leta 2021 na strani civilizacijskih dosežkov sodobne družbe in kdo je pehal demokratično Slovenijo v mračnjaške, že davno preživele čase."

(Aleš Kocjan, novinar Radia Slovenija, o ustavitvi financiranja javne službe Slovenske tiskovne agencije ter o tem, da je društvo novinarjev zagnalo donatorsko kampanjo za ohranitev STA; via MMC RTV SLO)