Virant: »Janša ne bo sestavljal naslednje vlade«

Nekdanji Janšev minister Gregor Virant predsedniku SDS na naslednjih volitvah ne napoveduje premierskega mesta

Janez Janša in Gregor Virant, v času prve Janševe vlade še zaveznika in sodelavca

Gregor Virant, nekdanji minister prve vlade Janeza Janše in nekdanji predsednik Državnega zbora, je za časnik Delo ocenil aktualne politične razmere pri nas. Dogajanje v Sloveniji spremlja iz Pariza, kjer opravlja funkcijo direktorja programa Sigma pri OECD. Dejal je, da je trenutno razmerje sil v parlamentu nenavadno in da so zato zapleti pričakovani. "Vladajoča koalicija ima le 38 oziroma skupaj s tihimi podporniki 45 glasov, opozicija pa 43, kar pomeni, da ne ena ne druga stran nima absolutne večine," je poudaril.

Gregor Virant

"V tej situaciji bolj kot poslovniška pravila pride do izraza železni zakon, da je v parlamentarni demokraciji treba znati šteti. Tako kot koalicija brez večine vseh glasov ne more razrešiti predsednika Državnega zbora, ki je zdaj opozicijski, tako tudi opozicija brez večine ne more priti do spremembe razmerij v delovnih telesih. Povsem možno je, da bo volatilna situacija, v kateri lahko vsak glas nagne tehtnico na eno ali drugo stran, vzdržala vse do rednih volitev," je dejal Virant in napovedal "mrcvarjenje do bridkega konca".

"Za koga bo konec, bodo pokazale volitve. Vsekakor pa mislim, da Janez Janša ne bo sestavljal naslednje vlade," je sklenil v pogovoru za Delo.